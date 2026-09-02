Chelsea vidare till Champions League – slog ut Real Sociedad
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Chelsea och Real Sociedad har mötts i ett dubbelmöte.
Storfavoriterna Chelsea tog sig vidare till ligafasten i Champions League.
För Real Sociedad väntar Europa Cup.
Chelsea och Real Sociedad har mötts i ett dubbelmöte där vinnaren skulle ta en plats i CL och förloraren får en ny chans i Europa Cup. Nu står det klart att Chelsea vinner onsdagens retur med 1–0 och vinner dubbelmötet med totalt 6–2.
Chelsea tar sig därmed vidare till ligafasen i Champions League där man kan ställas mot bland annat BK Häcken. För Real Sociedad väntar nu Europa Cup-kval där Hammarby och Malmö FF ska ställa upp.
Lottningen till CL och Europa Cup sker under fredagen den 4 september.
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