Chelsea vidare till Champions League – slog ut Real Sociedad

Chelsea och Real Sociedad har mötts i ett dubbelmöte.

Storfavoriterna Chelsea tog sig vidare till ligafasten i Champions League.

För Real Sociedad väntar Europa Cup.

Foto: Bildbyrån

Chelsea och Real Sociedad har mötts i ett dubbelmöte där vinnaren skulle ta en plats i CL och förloraren får en ny chans i Europa Cup. Nu står det klart att Chelsea vinner onsdagens retur med 1–0 och vinner dubbelmötet med totalt 6–2.

Chelsea tar sig därmed vidare till ligafasen i Champions League där man kan ställas mot bland annat BK Häcken. För Real Sociedad väntar nu Europa Cup-kval där Hammarby och Malmö FF ska ställa upp.

Lottningen till CL och Europa Cup sker under fredagen den 4 september.