TV: Chelseas missräkning – räddade av Garnacho
Chelsea åkte på en missräkning denna onsdagskväll.
Londonklubben fick bara kryss borta mot Qarabag.
Detta efter att Garnacho kvitterat för bortalaget efter att Qarabag vänt.
Chelsea fick en drömstart mot Qarabag i Champions League denna onsdagskväll.
Redan i den 16:e minuten tog bortalaget ledningen mot Qarabag genom Estevão, men glädjen blev kortvarig.
Hemmalaget kvitterade i den 29:e minuten genom Leandro Andrade och bara tio minuter senare hade Qarabag vänt genom Marko Jankovic, som var säker från straffpunkten.
Tidigt i den andra halvleken kvitterade sedan Chelsea genom Alejandro Garnacho, men något segermål fick inte bortalaget in, utan 2–2 blev slutresultatet.
