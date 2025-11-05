TV: Chelseas missräkning – räddade av Garnacho

Chelsea åkte på en missräkning denna onsdagskväll.

Londonklubben fick bara kryss borta mot Qarabag.

Detta efter att Garnacho kvitterat för bortalaget efter att Qarabag vänt.

Foto: Bildbyrån

Chelsea fick en drömstart mot Qarabag i Champions League denna onsdagskväll.

Redan i den 16:e minuten tog bortalaget ledningen mot Qarabag genom Estevão, men glädjen blev kortvarig.

Hemmalaget kvitterade i den 29:e minuten genom Leandro Andrade och bara tio minuter senare hade Qarabag vänt genom Marko Jankovic, som var säker från straffpunkten.

Tidigt i den andra halvleken kvitterade sedan Chelsea genom Alejandro Garnacho, men något segermål fick inte bortalaget in, utan 2–2 blev slutresultatet.