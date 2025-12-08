Citys skadeoro inför Real Madrid-matchen

Manchester City ställs mot Real Madrid på onsdag.

Då kan de behöva klara sig utan John Stones.

Foto: Bildbyrån

I Manchester Citys match mot Sunderland sakandes mittbacken John Stones på grund av en skadekänning. Då berättade tränaren Pep Guardiola att han inte vet hur länge engelsmannen blir borta.

Manchester Evening News skriver att Stones kan missa stormötet med Real Madrid i Champions League på onsdag. ”Han är ett stort frågetecken” skriver tidningen.

Ytterligare två City-spelare som inte kommer att kunna spela mot Real Madrid är Rodri och Mateo Kovacic. Rodri väntas vara tillbaka efter årsskiftet efter en muskelskada. Kovacic ådrog sig en fotledsskada och kan vara ute på planen igen i februari 2026.

Matchen mellan Real Madrid och Manchester City startar 21.00 på onsdagen.





