Efter skallningen – Carvajal stängs av i Champions League

Dani Carvajal delade ut en skalle mot Marseilles målvakt Gerónimo Rulli.

Nu har hans straff bestämts.

Avstängning i två Champions League-matcher.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mellan Real Madrid och Marseille, den första i Champions League, som Dani Carvajal tappade huvudet. Detta då han delade ut en skalle mot målvakten Gerónimo Rulli, vilket resulterade i ett rött kort.

Nu har Uefa fastställt högerbackens straff, vilket blir två omgångar av ligafasen i Champions League.

Däremot hade nog inte Carvajal kunnat spela de två kommande omgångarna ändå. Detta då han drog på sig en skada i derbyt mot Atletico Madrid.

Enligt Marca kommer Dani Carvajal att bli borta i omkring en månad då han dras med bekymmer i den högra vaden.