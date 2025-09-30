Efter skallningen – Carvajal stängs av i Champions League
Dani Carvajal delade ut en skalle mot Marseilles målvakt Gerónimo Rulli.
Nu har hans straff bestämts.
Avstängning i två Champions League-matcher.
Det var i matchen mellan Real Madrid och Marseille, den första i Champions League, som Dani Carvajal tappade huvudet. Detta då han delade ut en skalle mot målvakten Gerónimo Rulli, vilket resulterade i ett rött kort.
Nu har Uefa fastställt högerbackens straff, vilket blir två omgångar av ligafasen i Champions League.
Däremot hade nog inte Carvajal kunnat spela de två kommande omgångarna ändå. Detta då han drog på sig en skada i derbyt mot Atletico Madrid.
Enligt Marca kommer Dani Carvajal att bli borta i omkring en månad då han dras med bekymmer i den högra vaden.
