Elanga hyllas – trots förlusten: ”Fick Barca i panik”

Newcastle förlorade med uddamålet mot Barcelona.

Trots det hyllas svenske Anthony Elanga.

”Han var Newcastles farligaste spelare”, skriver The Chronicle.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagskvällen tog Newcastle mot FC Barcelona i premiäromgången av Champions League. Detta i en match där hemmalaget förlorade med uddamålet efter show av Marcus Rashford.

Från start i Premier League-laget spelade svenske Anthony Elanga – som nu hyllas stort av lokaltidningen The Chronicle.

”Han var Newcastles farligaste spelare innan Howe bytte ut honom”, skriver Chronicle och fortsätter:

”Han fick Barça att panikera när han hade bollen men alltför få Newcastlespelare var i fas med honom”.

Vidare ger lokaltidningen Elanga betyget åtta av tio, vilket var det högsta en Newcastle-spelare fick under gårdagen.

Den förre Manchester United-spelaren blev kvar på planen i 63 minuter innan han byttes ut till förmån för Joe Willock.





