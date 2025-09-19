Elanga hyllas – trots förlusten: ”Fick Barca i panik”
Newcastle förlorade med uddamålet mot Barcelona.
Trots det hyllas svenske Anthony Elanga.
”Han var Newcastles farligaste spelare”, skriver The Chronicle.
Under torsdagskvällen tog Newcastle mot FC Barcelona i premiäromgången av Champions League. Detta i en match där hemmalaget förlorade med uddamålet efter show av Marcus Rashford.
Från start i Premier League-laget spelade svenske Anthony Elanga – som nu hyllas stort av lokaltidningen The Chronicle.
”Han var Newcastles farligaste spelare innan Howe bytte ut honom”, skriver Chronicle och fortsätter:
”Han fick Barça att panikera när han hade bollen men alltför få Newcastlespelare var i fas med honom”.
Vidare ger lokaltidningen Elanga betyget åtta av tio, vilket var det högsta en Newcastle-spelare fick under gårdagen.
Den förre Manchester United-spelaren blev kvar på planen i 63 minuter innan han byttes ut till förmån för Joe Willock.
