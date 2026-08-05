JUST NU: Så startar Malmö FF i CL-kvalet

Malmö FF tar emot Vålerenga i kvalet till Champions League.

Så här startar MFF.

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Malmö FF står inför sin första Europamatch på damsidan sedan omtaget 2020. På andra sidan står norska Vålerenga.

Jonas Walfridsson gör två förändringar från den senaste matchen mot Piteå. Emma Petrovic och Älvali Lindström tar plats i elvan istället för Agnes Mårtensson och Stinalisa Johansson.

Vid seger mot Vålerenga går MFF vidare i Champions League-kvalet. Då ställs man mot antingen Eintracht Frankfurt eller Omnia i nästa omgång.

Lagens startelvor

Vålerenga

Kommer inom kort

Malmö FF

Zecira Muskovic – Nathalie Hoff Persson, Ellen Löfqvist, Emma Petrovic, Courtney Nevin – Mia Persson, Amy Sayer – Larkin Russel, Vesna Milivojevic, Hlin Eiriksdottir – Älvali Lindström

Matchen har avspark klockan 13:00.