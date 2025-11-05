TV: Foden tvåmålsskytt – när City besegrade Dortmund

Manchester City inkasserade tre nya poäng i Champions League.

Mycket tack vare Phil Foden.

Engelsmannen stod för två mål när Borussia Dortmund besegrades med 4–1.

Foto: Bildbyrån

Phil Foden var på ordentligt spelhumör denna onsdagskväll när Manchester City tog emot Borussia Dortmund i Champions League.

Engelsmannen gav hemmalaget ledningen i den 22:a minuten genom att prickskjuta in bollen från distans och bara några minuter senare så utökade Erling Haaland hemmalagets ledning till 2–0, vilket också stod sig till paus.

Tidigt i den andra halvleken utökade sedan hemmalaget sin ledning, detta när Foden satte dit sitt andra för aftonen.

Dortmund reducerade genom Waldemar Anton i den 72:a minuten, men närmare än så kom inte gästerna.

Istället fastställde Manchester City slutresultatet till 4–1 på stopptid genom Rayan Cherki.