TV: Foden tvåmålsskytt – när City besegrade Dortmund

Foden tvåmålsskytt – när City besegrade Dortmund
Manchester City inkasserade tre nya poäng i Champions League.
Mycket tack vare Phil Foden.
Engelsmannen stod för två mål när Borussia Dortmund besegrades med 4–1.
Phil Foden var på ordentligt spelhumör denna onsdagskväll när Manchester City tog emot Borussia Dortmund i Champions League.
Engelsmannen gav hemmalaget ledningen i den 22:a minuten genom att prickskjuta in bollen från distans och bara några minuter senare så utökade Erling Haaland hemmalagets ledning till 2–0, vilket också stod sig till paus.
Tidigt i den andra halvleken utökade sedan hemmalaget sin ledning, detta när Foden satte dit sitt andra för aftonen.
Dortmund reducerade genom Waldemar Anton i den 72:a minuten, men närmare än så kom inte gästerna.
Istället fastställde Manchester City slutresultatet till 4–1 på stopptid genom Rayan Cherki.
