Förlust för Viking – sänkta av tidigt hattrick

Viking spelade sin första match någonsin i Champions League.

Det slutade med förlust borta mot Stuttgart efter ett tidigt hattrick av Ermedin Demirovic.

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Viking är blev klara för Champions League för första gången efter att ha slagit ut Dinamo Zagreb i play off-rundan. Den historia första matchen i turneringen spelades mot Stuttgart på bortaplan.

Någon succéstart på äventyret blev det inte för laget från Stavanger. Efter 20 minuter tog hemmalaget ledningen genom den bosniska anfallaren Ermedin Demirovic.

Gästerna replikerade snabbt bara två minuter senare. Zlatko Tripic blev klubbens första målskytt i Champions League när han satte kvitteringen.

Men på endast sex minuter skulle Stuttgart både återta och utöka ledningen. Båda målen målen gjordes av Ermedin Demirovic som därmed fullbordade sitt hattrick redan efter dryga halvtimmen.

I den 62:a minuten hoppade den tidigare MFF-spelaren Erik Botheim in i matchen, med Champions League-debutanten kunde inte rädda en poäng för gästerna.

Viking ställs mot tyskt motstånd även i nästa omgång då Bayern München ska besöka Viking Stadion i Stavanger. För Stuttgart väntar Slovan Bratislava på bortaplan.