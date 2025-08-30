Frustrerad och häpen efter uttåget: ”Jag är förvånad”

STOCKHOLM. Hammarby är utslaget ur Champions League.

Detta efter en hedersam 1–0-förlust mot Manchester United.

– Just nu så är det bara surt, speciellt när det är en 1–0-förlust, de drar ner på tempot, man känner att vi har haft chanser, vi var med i matchen, säger Ellen Wangergheim efter matchen.

Champions League-gruppspel ifjol, men ingen repris på det i år.

Manchester United vann kvällens kvalfinal mot Hammarby och är vidare till playoff, detta trots en rejäl uppryckning från Stockholmsklubben jämfört med mot FC Metalist 1925 Kharkiv.

– Jag tycker att vi är med i 90 minuter plus tillägg, vi skapar chanser, framförallt i första halvlek och vi borde sätta två chanser. Så det är synd att vi inte sätter dem chanserna, sen får de ett läge och så straffar de oss, säger Ellen Wangerheim efter matchen.

Anmärkningsvärt var hur den engelska storklubben under stora delar av matchen drog ned på tempot, framförallt efter ledningsmålet.

En situation som var extra speciell var när en United-ledare stoppade en Bajen-kontring genom att sno åt sig bollen i samband med ett inkast.

Wangerheim menar på att hon är förvånad över Uniteds beteende matchen igenom.

– Jag är förvånad över hela matchen hur mycket de drar ner tempot, hur mycket de ligger ner, hur lång tid det tar på inkast, insparkar. Sen har de en tränare som stoppar oss till en kontring vid ett inkast och tar bollen bakom ryggen, då puttar jag till honom för att visa att jag inte tycker att det är okej. Han får också gult kort och jag tycker faktiskt det är första gången som domaren sätter ned foten och visar att det är fel.

Trots att Champions League-äventyret är över så väntar ändå fortsatt Europaspel i höst för Hammarby.

Bajen tar plats i den andra kvalrundan i nya ”Europa Cup”. Direkt efter kvällens förlust är det dock ingen tröst.

– Sen är det ledig dag imorgon, sen får vi kanske på måndag ta in och se till att vi faktiskt får spela fler Europamatcher och då får vi se till att visa där att vi faktiskt är bäst i den turneringen, avslutar hon.