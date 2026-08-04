Guide: Så ser du Mjällby – Slovan Bratislava

Mjällby AIF ställs mot Slovan Bratislava i Champions League-kvalet.

Det första mötet spelas på Strandvallen, klockan 18:00, den 4 augusti.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Den 4 augusti 2026 möts Mjällby och Slovan Bratislava i Champions League-kvalet på Strandvallen. Matchen är av stor betydelse då båda lagen strävar efter att säkra en plats i turneringen. Mjällby kommer in i matchen med blandade resultat, inklusive en 3-0-seger mot Lincoln Red Imps FC och en 0-0-match mot samma motståndare. Slovan Bratislava har visat god form med en 3-0-seger över Zeleziarne Podbrezova och en 1-1-match mot Iberia 1999.

Mjällby – Slovan Bratislava: När och var?

Plats: Hällevik, Sverige

Hällevik, Sverige Stadion: Strandvallen

Strandvallen Datum: 4 augusti 2026

4 augusti 2026 Tid: 18:00

Matchen spelas på Strandvallen i Hällevik den 4 augusti 2026 klockan 18:00.

Mjällby – Slovan Bratislava: Hur ser man matchen?

Streamingplattform: Sportbladet Play

Sportbladet Play Sändningstid: Klockan 17:30 (svensk tid)

För att ta del av sändningen navigerar du till Sportbladets plattform i din webbläsare eller öppnar deras app på din mobil, surfplatta eller smart-TV. Tillgång till sändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Logga in på ditt konto i god tid före matchstart för att starta sändningen, som startar klockan 17:30.

Mjällby – Slovan Bratislava: Vad kan man förvänta sig?

Det är upplagt för en mycket intensiv och spännande match Mjällby AIF mot Slovan Bratislava på Strandvallen. Mjällby säkrade sin plats i den tredje kvalomgången efter att ha besegrat Lincoln Red Imps med totalt 3–0 i förra omgången. Det svenska laget hoppas nu kunna utnyttja sin starka hemmaform för att skaffa sig ett bra utgångsläge inför returen i Slovakien.

Slovan Bratislava kommer samtidigt till Sverige med gott självförtroende efter en övertygande 3–0-seger i sin inhemska liga senast och ett avancemang mot Iberia 1999. Båda lagen dras med vissa truppavbräck; Mjällby saknar yttern Timo Stavitski på grund av en ryggskada, medan Slovan Bratislava får klara sig utan sin anfallare Andraz Sporar.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Var kan man se Mjällby AIF mot Slovan Bratislava gratis?

Matchen sänds inte gratis då det krävs en prenumeration på Aftonbladet Plus för att se den.

När spelas returmatchen i Champions League-kvalet?

Returmötet mellan lagen spelas veckan därpå i Bratislava, den 11 augusti klockan 20:15.

Vad händer om Mjällby förlorar?

Om Mjällby förlorar dubbelmötet mot Slovan Bratislava ställs de mot vinnaren i mötet mellan Pafos eller Red Bull Salzburg.

Vad händer om Mjällby vinner?

Om Mjällby vinner dubbelmötet mot Slovan Bratislava ställs de mot vinnaren i mötet mellan Celje och Ararat-Armenia.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.