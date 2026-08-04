Comos hårda krav: ”De är livrädda”

Nästa säsong kommer Como införa nya biljettregler.

Den som missar att närvara på fyra hemmamatcher kommer fråntas sitt årskort.

Detta rapporterar The Guardian.

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Como gjorde sin överlägset bästa säsong någonsin i fjol när man slutade fyra i Serie A. Klubben säkrade därmed spel i Champions League för första gången.

Inför den kommande säsongen har klubbledningen satt hårdare krav på sin hemmapublik, rapporter The Guardian.

Under måndagen meddelade man att supportar kommer att fråntas sina årskort om de missar att närvara på fyra hemmamatcher under säsongen.

I ett inlägg på Instagram motiverar klubbpresidenten Mirwan Suwarso beslutet.

”Efterfrågan på biljetter är betydligt större än tillgången. Därför har jag bett klubben att hitta sätt att säkerställa att biljetterna till Giuseppe Sinigaglia-stadion hamnar i händerna på riktiga Como-supportrar”, skriver han.

Fansen är oroliga

Como-fansen är däremot inte nöjda med beslutet. Enligt lokaltidningen La Provincia har flera hört av sig.

”Vissa oroar sig för hälsoproblem eller för att de kanske inte skulle kunna gå på matcherna på grund av dåligt väder, liksom personer som ofta reser med jobbet. De är livrädda och ställer alla samma fråga: Kommer våra säsongskort att tas ifrån oss?

Klubbledningen har även tagit hårdare tag mot användandet av andra lags tröjor. Från och med nu kommer endast Comos färger tillåtas på Giuseppe Sinigaglia-stadions hemmasektioner.

”Vi vill säkerställa att Sinigaglia förblir en plats där mor- och farföräldrar känner sig trygga med att ta med sina barnbarn, där familjer kan njuta av fotboll tillsammans och där passionen aldrig går över gränsen till respektlöshet”, skriver Como-presidenten.

Como spelade i Serie D så sent som 2018/19. Efter flera starka säsonger gjorde klubben comeback i Serie A 2024/25 efter 21 år utanför högstaligan.