Uppgifter: Djurgården får nytt bud nobbat

Djurgården försöker värva Abdul Abdulmalik från Boreham Wood.

Blåränderna har nu fått sitt andra bud nobbat, enligt Sky.

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Abdul Abulmalik öste in mål för Boreham Wood förra säsongen i National League, den engelska femte-divisionen. Det har lett till intresse från allsvenskan.

Djurgården har sedan tidigare lagt ett bud på 750 000 pund, motsvarande runt 9,6 miljoner kronor. Det förslaget ska den engelska klubben ha nobbat.

Blåränderna har därefter lagt ett nytt bud. Den här gången handlade det om en miljon pund, vilket motsvarar runt 12,8 miljoner kronor. Även det budet har fått kalla handen av Boreham Wood.

Det återstår att se om Djurgården är villiga att fortsätta buda på den engelska mittfältaren.

Stockholmsklubben har sedan tidigare hämtat in Christos Almyras, Angelo Agbejoye, Daryl Tschoumy-Nana, Alexander Johansson och Lukas Jonsson under sommaren.