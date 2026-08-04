Firade i MAGA-keps: ”Hade ingenting med politik att göra”

”Make Spain Great Again” stod det på Ferran Torres keps under guldfirandet.

Men något politiskt budskap handlade det inte om.

– Det var bara en rolig grej för mina vänner och min familj, säger VM-hjälten till CNN.

Foto: Instagram (skärmdump)/Bildbyrån

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Ferran Torres blev den stora hjälten när han avgjorde VM-finalen mot Argentina i förläningen. När det spanska laget firade guldet på Madrids gator några dagar senare bar matchvinnaren en röd keps med texten ”Make Spain Great Again”.

Referensen till Donald Trumps slagord ”Make America Great Again” var tydlig. Presidenten själv var nöjd med Torres val av huvudbonad.

– Han är en fantastisk spelare. Han bar i princip en ”Make America Great Again”-keps, så det var en fin hyllning. Jag tror att han menade det på ett väldigt vänligt sätt, och vi uppskattar det, sa Trump under Vita Husets pressmiddag.

Spanjoren menar däremot att kepsen inte var något politiskt ställningstagande för Trump-administrationen.

– Det hade ingenting med politik att göra, för jag vet helt ärligt ingenting om politik. Det handlade bara om att se Spanien på toppen igen genom att vinna VM. Det var bara en rolig grej för mina vänner och min familj. Politik hade ingenting att göra med det, säger Torres till CNN.

Ferran Torres är noterad för 25 mål på 65 landskamper för Spanien. Under sommaren har 26-åringen ryktats bort från Barcelona och enligt uppgifter är han nära en flytt till Paris Saint-Germain.