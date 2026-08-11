Officiellt: PL-stjärnorna byter klubb

Klubbyte i Premier League.

Brennan Johnson lämnar Crystal Palace för Everton.

Dwight McNeil gör vice versa.

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Crystal Palace och Everton har kommit överens om en bytesaffär.

Yttern Brennan Johnson, 25, lämnar Crystal Palace och går till Everton medan Dwight McNeil, 26, gör en omvänd flytt.

– Jag är så exalterad över att vara här. Klubben talar för sig själv – det är en enorm klubb och en som jag omedelbart ville komma och bli en del av när jag först hörde talas om intresset för, säger Johnson på Evertons hemsida.

McNeil om flytten till Crystal Palace:

– Jag är verkligen glad över att vara här och ser fram emot utmaningen framför mig.