NORDQVIST: ”Bli odödliga – kommer aldrig hända igen”

Vänder Mjällby mot Slovan Bratislava i kväll väntar slovenska Cejle eller armenska Ararat i playoffet.

Ni hör själva, Mjällby kommer aldrig någonsin få samma chans att nå Champions Leagues ligaspel som nu.

Lyckas regerande mästarna blir de odödliga för all framtid på Listerlandet.

Jesper Gustavsson har varit med på hela resan, från ettan södra till SM-guld och Champions League-kval. Foto: Bildbyrån

Att lilla Mjällby alldeles oavsett spela Europafotboll till hösten är bara det en saga i sig. Den övertygande kvalsegern mot Lincoln från Gibraltar i Champions Leagues andra kvalrunda gör att det som sämst blir Conference League. Inte illa pinkat för en klubb som 2018 spelade i division 1 södra.

Efter förlusten mot Yaya Tourés Slovan Bratislava senast (tänk den förre Champions League-guldvinnaren med FC Barcelona fått besöka Strandvallen) krävs det något alldeles extra i kväll på slovakisk mark för att Maif ska nå playoffet.

Men lyckas man göra en Blåvitt och vända på steken på bortaplan – ja då har Mjällby ett gyllene läge att bli odödliga för all framtid på Listerlandet.

Ett Champions League-playoff mot antingen slovenska Cejle eller armenska Ararat väntar i sådana fall som sista hinder – och ja, det är något annat än till exempel Celtic och Red Bull Salzburg som MFF tvingats slå ut för att kvalificera sig för huvudturneringen.

Använd frustrationen från Strandvallen som extra bränsle

Med andra ord är det är en ”once in a liftetime” för Mjällby. Individuellt kan spelare i laget säkerligen få chansen igen i Champions League, men knappast i Mjällby. Därför både tror och hoppas jag att de med en livet som insats-mentalitet kliver in på Tehelné Pole (vilket märkligt namn på en nationalarena) för att lösa det här.

Första mötet på Strandvallen var ju också så snöpligt för de gulsvarta som efter Elliot Strouds straffmål (där har vi en spelare som redan vinkat hejdå efter flytten till Premier League och Hull) fick se slovakerna vända sent där segermålet kom i 94:e… aj aj aj!

Förhoppningsvis kan den frustrationen användes som extra bränsle i Bratislava i kväll. För återigen, aldrig någonsin får Maif en sådan här chans att spela Champions League-fotboll igen.