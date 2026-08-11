Sirius säljer Robbie Ure – till Sevilla

Robbie Ure lämnar IK Sirius.

Den skotske anfallaren säljs till Sevilla i La Liga.

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Robbie Ure har öst in mål den här säsongen i ett IK Sirius som toppar den allsvenska tabellen med marginal. Nu meddelar Uppsalaklubben att skyttekungen lämnar för Sevilla i La Liga.

– Det är dags att säga adjö för den här gången. Jag vill tacka er alla Siriussupportrar för stödet som jag har känt sedan jag kom till i klubben i mars förra året. Jag har njutit av varje sekund som jag spelat framför er. Det känns som att vi varit med om fin resa de senaste sjutton månaderna, men nu är det dags för mig att ta nästa steg och gå vidare i min karriär. Jag kommer alltid att komma ihåg Sirius och alla människor jag träffat under min tid här i Uppsala, och jag vill återigen passa på att tacka alla för stödet från alla blåsvarta. Stort lycka till nu, jag hoppas att vi ses igen någon dag, säger Ure på klubbens hemsida.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano landar affären på 9,2 miljoner euro (cirka 100 miljoner kronor). Det innebär att Uppsalaklubben slår nytt försäljningsrekord.

– Nu lämnar han som vår överlägset största transfer någonsin och affären i sig är en milstolpe för Sirius Fotboll som sätter en helt ny standard för framtiden. Det är tydligt att vi fortsätter ta stora kliv i enlighet med vår sportsliga strategi, vilket gör oss än mer mer attraktiva som klubb och samtidigt skapar förutsättningar för att återinvestera och bli bättre på fotboll. Vi tackar för den här tiden och önskar Robbie ett stort lycka till i Spanien, säger Sirius-chefen Jonathan Ederström.

Ure skriver ett kontrakt med Sevilla till 2031.

22-åringen anslöt till Sirius inför fjolårssäsongen och har noterats för totalt 31 mål på 50 tävlingsmatcher i klubben.