Gyökeres förre lagkamrat: ”Han gjorde något otroligt”
Arsenal ställs mot Sporting i Champions League-kvartsfinal.
Viktor Gyökeres spelar mot sina gamla lagkamrater.
– Vi önskar honom det bästa, säger Sportings Maxi Araujo enligt A Bola.
Viktor Gyökeres öste in mål under sin tid i Sporting innan han lämnade för Arsenal i fjol.
Under tisdagen ställs lagen mot varandra i kvartsfinalen i Champions League. Gyökeres tidigare lagkamrat Maxi Araujo hyser inget agg mot den svenske målmaskinen.
– Laget och jag var glada för honom, han förtjänade det. Han gjorde något otroligt för Sporting, säger Araujo enligt A Bola och tillägger:
– Personligen, och jag tror att hela gruppen blev glada för hans skull att han lämnade. Vi önskar honom det bästa.
Matchen mellan Sporting och Arsenal startar 21.00.
