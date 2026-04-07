Gyökeres förre lagkamrat: ”Han gjorde något otroligt”

Arsenal ställs mot Sporting i Champions League-kvartsfinal.

Viktor Gyökeres spelar mot sina gamla lagkamrater.

– Vi önskar honom det bästa, säger Sportings Maxi Araujo enligt A Bola.

Viktor Gyökeres öste in mål under sin tid i Sporting innan han lämnade för Arsenal i fjol.

Under tisdagen ställs lagen mot varandra i kvartsfinalen i Champions League. Gyökeres tidigare lagkamrat Maxi Araujo hyser inget agg mot den svenske målmaskinen.

– Laget och jag var glada för honom, han förtjänade det. Han gjorde något otroligt för Sporting, säger Araujo enligt A Bola och tillägger:

– Personligen, och jag tror att hela gruppen blev glada för hans skull att han lämnade. Vi önskar honom det bästa.

Matchen mellan Sporting och Arsenal startar 21.00.