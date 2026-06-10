Kroatien i VM 2026 – Allt du behöver veta

Kroatien i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Kroatien kliver in i VM 2026 i Nordamerika med höga förväntningar. Nationen har en befolkning på under fyra miljoner men presterar ständigt på absolut toppnivå. Den nuvarande truppen blandar enorm rutin med en ny spännande generation. Taktisk flexibilitet och en stark ryggrad definierar detta landslag.

Luka Modrić styr fortfarande tempot på mittfältet. Samtidigt bidrar unga försvarare med nödvändig atletisk förmåga. Frågan är hur långt lagets beprövade mästerskapsrutin räcker denna gång. Den taktiska identiteten bygger på bollinnehav och defensiv stabilitet. Deras högstanivå räcker för att störa världens bästa nationer.

Snabbfakta

Förbundskapten Zlatko Dalić Smeknamn Vatreni FIFA-ranking 11 Bästa VM-resultat Final (2018) Antal VM-framträdanden 7

Kroatien i tidigare VM

Kroatien tog en imponerande bronsmedalj under turneringen i Qatar 2022. Mästerskapet avslutades med en seger i bronsmatchen efter en semifinalförlust mot Argentina. Historiskt sett är nationen extremt svårslagen i utslagsmatcher.

De vann två raka straffläggningar 2022 och upprepade därmed bedriften från 2018. Under mästerskapet 2018 tog sig Kroatien hela vägen till final där Vatreni ställdes mot Frankrike. Till slut fick Kroatien dock nöja sig med en silvermedalj i VM 2018.

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Nuvarande förväntningar bygger vidare på dessa historiska framgångar. Den taktiska trenden visar en trupp som mästrar konsten att kontrollera matchbilder.

År Resultat Mål framåt Mål bakåt 1994 Deltog ej – – 1998 Brons 11 5 2002 Gruppspel 2 3 2006 Gruppspel 2 3 2010 Kvalificerade ej – – 2014 Gruppspel 6 6 2018 Silver 14 9 2022 Brons 8 7

Kroatiens väg till VM 2026

Vägen till Nordamerika var imponerande stabil för Kroatien. De vann sin kvalgrupp med 22 inspelade poäng av 24 möjliga. Den övertygande formen visade att landslagets generationsväxling fungerar utmärkt.

En avgörande match var utklassningen mot Tjeckien som slutade 5–1. Taktiskt sett dominerade de matchbilderna med stort bollinnehav. Defensiven var briljant och släppte endast in fyra mål på åtta matcher.

Ivan Perišić skapade flest stora målchanser i hela det europeiska kvalet. Stabiliteten visar att truppen är redo för nya utmaningar.

Kroatiens förbundskapten: Zlatko Dalić

Zlatko Dalić är den mest framgångsrika förbundskaptenen i landslagets historia. Han tog över ansvaret 2017 och förvandlade snabbt en underpresterande trupp. Hans ledarstil präglas av ödmjukhet och ett lugn som smittar av sig på spelarna.

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Filosofin påminner stundtals om den pragmatism vi historiskt sett hos svenska förbundskaptener som Lars Lagerbäck. Zlatko Dalić hanterar stora egon med bravur. Han skapar en harmonisk miljö där kollektivet alltid går först.

Denna trygghet har resulterat i två raka medaljer. Hans taktiska drag i utslagsmatcher kommer återigen bli avgörande.

Så spelar Kroatien: Taktisk analys

Kroatien ställer oftast upp i en flexibel 4-3-3 eller 4-2-3-1-formation. Grundspelet bygger på ett massivt bollinnehav och stort tålamod. Mittfältstrio dikterar tempot och letar ständigt efter numerära överlägen.

Under mästerskapet 2022 registrerade truppen hela 59 höga bollvinster. Denna intensiva pressfotboll kräver enorm fysisk kapacitet av de offensiva spelarna. Defensivt ligger backlinjen ofta lågt och kompakt när motståndarna etablerar tryck.

Övergångarna från försvar till anfall styrs nästan uteslutande genom centrala uppspel. Bollskickligheten gör dem extremt svåra att pressa sönder.

Förväntad startelva

Kroatien: Dominik Livaković, Josip Stanišić, Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Borna Sosa, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Luka Modrić, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir.

Denna startelva balanserar enorm mästerskapsrutin med defensiv soliditet. Mittfältet kontrollerar matchrytmen medan ytterbackarna bidrar med offensiv bredd. Joško Gvardiol blir nyckeln i uppspelsfasen från backlinjen, medan spetsen förväntas konvertera de skapade chanserna.

Nyckelspelaren: Luka Modrić

Luka Modrić förblir den absoluta nyckelspelaren för Kroatien. Den rutinerade mittfältaren styr numera spelet för AC Milan i Serie A. Hans förmåga att diktera tempo är oöverträffad i den internationella fotbollen.

För landslaget fungerar han som den vitala länken mellan försvar och anfall. Hans yttersidespassningar öppnar fortfarande upp de mest kompakta försvaren i världen. Utan honom tappar truppen sin naturliga rytm och taktiska identitet.

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Vi har tidigare sett hur han dominerat matcher mot nordiskt motstånd, inte minst mot Sverige i Nations League. Om han håller sig skadefri kan han styra vilken matchbild som helst.

Framtidslöftet: Luka Vušković

Luka Vušković representerar nästa generation av kroatiska storspelare. Den unga mittbacken tillhör Tottenham Hotspur men har samlat värdefull erfarenhet i Hamburger SV. Hans fysiska dominans och lugn med bollen sticker ut.

I landslaget erbjuder han ett spännande alternativ till de etablerade försvararna. Han besitter en modern spelstil som passar perfekt i internationella turneringar. Utan unga talanger som honom riskerar truppen att bli för ålderstigen.

Hans utveckling påminner om hur skandinaviska mittbackar ofta slår igenom tidigt i Europa. Han kan mycket väl bli turneringens stora utropstecken.

Kroatiens trupp

Spelare Klubb Position Målvakter Dominik Livakovic Dinamo Zagreb Målvakt Ivor Pandur Hull City Målvakt Dominik Kotarski FC Köpenhamn Målvakt Försvarare Josip Stanisic Bayern Munich Försvarare Marin Pongracic Fiorentina Försvarare Duje Caleta-Car Real Sociedad Försvarare Josip Sutalo Ajax Försvarare Luka Vuskovic Hamburger SV Försvarare Martin Erlic Midtjylland Försvarare Josko Gvardiol Manchester City Försvarare Mittfältare Mateo Kovacic Manchester City Mittfältare Nikola Moro Bologna Mittfältare Luka Modric AC Milan Mittfältare Nikola Vlasic Torino Mittfältare Mario Pasalic Atalanta Mittfältare Martin Baturina Como Mittfältare Petar Sucic Inter Milan Mittfältare Kristijan Jakic Augsburg Mittfältare Toni Fruk Rijeka Mittfältare Luka Sucic Real Sociedad Mittfältare Anfallare Andrej Kramaric Hoffenheim Anfallare Ante Budimir Osasuna Anfallare Ivan Perisic PSV Eindhoven Anfallare Igor Matanovic Freiburg Anfallare Marco Pasalic Orlando City Anfallare Petar Musa FC Dallas Anfallare

Kroatien: Allt du behöver veta

Kroatien går in i turneringen med en beprövad men åldrande trupp. Truppdjupet är starkt på mittfältet men tunnare i de offensiva spetsrollerna. Defensiven ser extremt solid ut efter ett imponerande kvalspel.

Truppen släppte endast till 0.70 i förväntade insläppta mål borta mot Tjeckien. Detta bevisar deras förmåga att stå emot press i svåra bortamatcher. I gruppspelet väntar tufft motstånd från England, Ghana och Panama.

Mötet mot britterna blir avgörande för gruppsegern. Jämfört med de absoluta favoriterna saknar de kanske den sista offensiva spetsen. Deras kollektiva försvarsspel gör dem dock till en mardröm i utslagsmatcherna. Mästerskapsrutinen väger tyngre än många analytiker vill erkänna.

Kroatiens spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Kroatien

Statistiska prediktionsmodeller, som analyserar tusentals variabler, ger en tydlig bild av lagets chanser. Siffrorna visar att nationen har över 83 procents chans att nå slutspelet. Modellen värderar deras historiska mästerskapsresultat och höga FIFA-ranking.

Chansen att vinna gruppen bedöms dock vara relativt låg. Detta speglar den tuffa lottningen mot en av turneringens stora favoriter. Jämfört med tidigare mästerskap är förväntningarna på en finalplats låga.

Siffrorna indikerar snarare ett uttåg i åttondelsfinalen eller kvartsfinalen. Den samlade datan pekar på att truppen kommer få kämpa hårt i slutspelet.

Fas i turneringen Sannolikhet Vinnare 0.8% Final 2.6% Semifinal 7.4% Kvartsfinal 18.2% Åttondelsfinal 44.3% Sextondelsfinal 83.2%

Grupplacering Sannolikhet Gruppvinnare 19.6% Avancemang från grupp 83.2% Utslagna i gruppspel 16.8%

Summering

Kroatien besitter fortfarande kvaliteten för att nå långt i turneringen. Deras högstanivå styrs helt av hur mittfältet presterar. Den största osäkerheten ligger i nyckelspelarnas höga ålder och fysiska status.

Om defensiven håller samma klass som i kvalet blir de extremt svårslagna. Den nordamerikanska utmaningen kan mycket väl bli det sista kapitlet för en oförglömlig gyllene generation.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.