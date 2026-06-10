Officiellt: Newcastle värvar Ewen Jaouen
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Newcastle fortsätter att investera i framtiden.
Premier League-klubben har nu gjort klart med den franske målvakten Ewen Jaouen.
Han har skrivit på ett långtidskontrakt.
Newcastle har presenterat Ewen Jaouen som ny spelare i klubben. Den 20-årige målvakten ansluter efter en stark säsong i franska Stade Reims.
Jaouen fick sitt genombrott i Ligue 2 under den gångna säsongen och noterades för 34 starter. Nu tar han steget till Premier League efter att ha skrivit på ett långtidsavtal med Newcastle.
– Ewen är en oerhört begåvad ung målvakt med en spännande framtid framför sig, säger sportchefen Ross Wilson på klubbens hemsida.
Även tränaren Eddie Howe är positiv till nyförvärvet:
– Han är en spännande ung målvakt. Han har ett lugn och en närvaro som trotsar hans ålder, och han är någon vi känner kan växa och förbättras i vår omgivning, säger Howe.
Enligt Sky Sports är övergången värd omkring 18,5 miljoner pund, motsvarande cirka 233 miljoner kronor.
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