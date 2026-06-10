Officiellt: Newcastle värvar Ewen Jaouen

Newcastle fortsätter att investera i framtiden.

Premier League-klubben har nu gjort klart med den franske målvakten Ewen Jaouen.

Han har skrivit på ett långtidskontrakt.

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Newcastle har presenterat Ewen Jaouen som ny spelare i klubben. Den 20-årige målvakten ansluter efter en stark säsong i franska Stade Reims.

Jaouen fick sitt genombrott i Ligue 2 under den gångna säsongen och noterades för 34 starter. Nu tar han steget till Premier League efter att ha skrivit på ett långtidsavtal med Newcastle.

– Ewen är en oerhört begåvad ung målvakt med en spännande framtid framför sig, säger sportchefen Ross Wilson på klubbens hemsida.

Även tränaren Eddie Howe är positiv till nyförvärvet:



– Han är en spännande ung målvakt. Han har ett lugn och en närvaro som trotsar hans ålder, och han är någon vi känner kan växa och förbättras i vår omgivning, säger Howe.

Enligt Sky Sports är övergången värd omkring 18,5 miljoner pund, motsvarande cirka 233 miljoner kronor.