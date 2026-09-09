Gyökeres utbytt när Arsenal vann: ”Inte involverad i spelet”

Viktor Gyökeres startade borta mot Napoli.

Svensken fick inte iväg ett enda skott – trots att Arsenal hade 26 avslut i matchen.

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Arsenal skapade de bäst lägena i den första halvleken borta mot Napoli. Närmast kom Mikel Merino, vars nick i den 22:e minuten räddades av Alex Meret i hemma-målet.

Viktor Gyökeres, som startade sin första match för säsongen, hade en betydligt tuffare halvlek.

– Det börjar verkligen klicka för Arsenal. Eze har varit bra. Gyökeres är inte involverad i spelet lika mycket. Eze har varit ett hot på vänsterkanten, och det har Saka också varit på högerkanten. Ødegaard styr och ställer, skriver Sky Sports i sin liverapportering.

Lagkaptenen stor hjälte

Londonlaget fortsatte att trycka på i den andra halvleken. I matchminut 50 fick vänsterbacken Piero Hincapie ett jätteläge men missade helt att träffa målet.

Viktor Gyökeres blev utbytt med dryga kvarten kvar att spela. Arsenal hade då avlossat 17 skott mot Napoli-målet, ingen av de togs av den svenska anfallaren. Totalt för hela matchen skapade bortalaget 26 avslut.

Knappt en minut efter att Gyökeres blev utbytt tog Arsenal ledningen. Martin Ødegaard fick bollen precis utanför straffområdet och lyckades placera in 0–1.

Det blev också matchen enda mål och Arsenal fick med sig samtliga tre poäng till London. De engelska mästarna tar emot Lille på hemmaplan i nästa omgång, samtidigt som Napoli ställs mot Villarreal borta.

Lagens startelvor

Napoli

Alex Meret – Giovanni Di Lorenzo, Armir Rrahmani, Rafa Marin, Mathias Olivera – Stanislav Lobotka, Billy Gilmour – Matteo Politano, Kevin De Bruyne, Alisson Santos – Rasmus Højlund

Arsenal

David Raya – Ben White, Ezri Konsa, Gabriel, Piero Hincapie – Mikel Merino, Declan Rice, Martin Ødegaard – Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Eberechi Eze.