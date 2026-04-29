Historisk målrik semifinal – kan slå nytt rekord

Champions League-mötet mellan PSG och Bayern München blev ett historiskt målkalas.

Aldrig har en enskild semifinal i turneringen producerat så många fullträffar.

När domaren blåste av gårdagens Champions League-match mellan Paris Saint-Germain och Bayern München på Parc de Princes hade ett nytt rekord slagits.

Den första av de två semifinalerna slutade 5–4 till hemmalaget PSG. Med totalt nio gjorda mål blev matchen därmed den målrikaste enskilda semifinalen i Champions Leagues historia.

Det tidigare rekordet låg på sju mål och delades av fyra olika semifinaler.

Dessa är Bayern München mot Ajax 1995 (2–5), Liverpool mot Roma 2018 (5–2), Manchester City mot Real Madrid 2022 (4–3) och slutligen Inter mot Barcelona 2025 (4–3). Den sistnämnda mötet från i fjol gick till förlängning vid ställningen 3–3.

Returen mellan PSG och FC Bayern spelas nästa vecka i München. Den matchen behöver producera ytterligare fem mål om dubbelmötet lagen emellan även ska bli den målgladaste semifinalen Champions Leagues historia.

Det nuvarande rekordet ligger på 13 fullträffar och delas av Liverpool mot Roma från 2018, samt Inter mot Barcelona från 2025. Båda dubbelmötena slutade totalt 7–6.

För att slå alla tiders rekord i Champions Leagues föregångare Europacupen kommer lagen behöva bjuda på ett nytt målkalas utan dess like.

Det rekordet är från 1960, när Eintracht Frankfurt besegrade Rangers med 12–4 över två matcher. Totalt producerade det dubbelmötet hela 16 mål.