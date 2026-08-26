Historiskt avancemang – Viking klart för Champions League

Viking FK är klart för Champions Leagues ligafas för första gången i klubbens historia.

Det står klart efter en 3–1-seger mot Dynamo Zagreb, där svenske Matteo Pérez Vinlöf startade för gästerna.

Foto: Bildbyrån

De fyra sista platserna till Champions Leagues ligafas 2026/27 skulle avgöras under onsdagskvällen.

Det största svenska intresset riktades mot Stavanger, där Viking FK tog emot Dynamo Zagreb. I det kroatiska laget startade den svenske U21-landslagsmannen Matteo Pérez Vinlöf.

Inför returen var dubbelmötet helt öppet efter 2-2 i det första mötet. Även den andra matchen inleddes jämnt, men efter paus tog Viking över.

På bara tre minuter slog norrmännen till två gånger. Edvin Austbø gjorde 2-1 innan Tobias Moi ökade på till 3-1 och gav hemmalaget ett rejält grepp om avancemanget.

Det blev också slutresultatet. Viking vann därmed dubbelmötet med sammanlagt 5-3 och säkrade en historisk plats i Champions Leagues ligafas för första gången.