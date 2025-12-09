Inters bakslag – tvingades till två tidiga byten

Inter mot Liverpool denna tisdagskväll.

Då tvingades hemmalaget till två tidiga byten.

Foto: Alamy

Inter mot Liverpool i Champions League denna tisdagskväll och det började jobbigt för hemmalaget.

Redan i den 11:e minuten tvingades Hakan Çalhanoğlu kliva av och Piotr Zielinski kom in istället.

Eländet var dock inte över där för den italienska storklubben.

Ungefär 20 minuter senare var det dags för ännu ett byte, då Francesco Acerbi tvingades kliva av och in i stället för honom kom Yann Bisseck.