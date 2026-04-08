JUST NU: Atletico besegrade Barca – efter Cubarsís röda

Atletico Madrid har ena foten i semifinalen av Champions League.

Detta efter att man besegrat FC Barcelona på bortaplan under onsdagen.

Stor syndabock för ”Barca” blev Pau Cubarsí som drog på sig ett rött kort i den första halvleken.

Efter att ha slagit ut Newcastle United respektive Tottenham Hotspur hade FC Barcelona och Atletico Madrid tagit sig till kvartsfinal i Champions League.

Under onsdagskvällen ställdes de två spanska klubbarna mot varandra i det första av två möten, på Camp Nou i Katalonien.

Där skulle mycket komma att kretsa kring slutet av den första halvleken, där två matchavgörande händelser ägde rum.

I den 44:e minuten höll Atleticos Giuliano Simeone på att springa sig fri när Pau Cubarsí gjorde ner honom. Först tilldelades mittbacken ett gult kort men efter VAR-granskning ändrades färgen till rött.

Beredd att slå den efterföljande frisparken ställde sig Julian Alvarez vid bollen. Ett par sekunder senare hade han skickat in den över muren och in i krysset, vilket innebar 1-0 för bortalaget.

I den andra akten hade Barcelona ett par stora lägen, främst genom inbytte Marcus Rashford. Efter det skulle dock ett mål komma, men för Atletico. Matchuret visade 70 när Alexander Sørloth befann sig på rätt plats vid rätt tillfälle och placerade in 2-0.

Det visade sig bli det sista målet i matchen och därmed har Madrid-klubben med sig en ledning till nästa veckas returmöte.

Svenske Roony Bardghji blev kvar på bänken hela matchen.



