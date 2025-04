JUST NU: Barcelona kör över Dortmund – Lewandowski gör det igen

Under onsdagskvällen ställs FC Barcelona emot Borussia Dortmund i kvartsfinalen av Champions League.

Skådeplatsen för matchen är Estadi Olímpic Lluís Companys.

Matchen har sparkats igång – följ den här.

Efter att FC Barcelona slagit ut Benfica i åttondelsfinalen av Champions League – och Borussia Dortmund gjort detsamma mot Lille – har det blivit dags för kvartsfinalspel.



Kvällens match spelas på ”Barcas” provisoriska hemmaarena Estadi Olímpic Lluís Companys och har avspark vid 21.00.



Vinnaren av dubbelmötet kommer att ställas mot vinnaren i matchen mellan Bayern München och Inter – där Milano-laget har satt sig själva i förarsätet.



***



På Estadi Olímpic Lluís Companys dröjde det inte längre än tre minuter innan Barcelona hotade bortalaget som tvingades rensa bollen till hörna efter att Fermin Lopez slagit in ett inspel.



Kort därefter testade Lamine Yamal Kobel för första gången i matchen när han vek in från höger och måttade ett skott på mål som keepern klarade. En minut senare tog sig 17-åringen förbi sin försvarare och testade nytt avslut, tätt utanför.



I den sjunde minuten spelade Raphina in en boll snett inåt bakåt till Lewandowski som tvingade Kobel att tippa bollen över ribban och ut till hörna.



Med 15 minuter på klockan var Guirassy nära att få en tå på ett inlägg från Ryerson, vilket hade kvittat då anfallaren var offside när passningen slogs.



25 minuter in i matchen tog Barcelona ledningen efter att Pau Cubarsi fått en fot på bollen i straffområdet och stötte bollen in i mål. Precis innan bollen passerat linjen stötte Raphinha in bollen och ”snodde” 1-0-målet.



Två minuter in i den andra halvleken skulle Barcelona utöka sin ledning. Lamine Yamal hade bollen på sin vänsterkant och chippade in den i boxen till Raphinha – som i sin tur nickade vidare till Robert Lewandowski som enkelt kunde styra in 2-0.



Efter Barcelonas 2-0-mål var det tydligt att Katalanerna ville mer. Vid flera tillfällen var man nära att överlista Kobel i Dortmund-målet men hade, med 65 minuter på klockan, inte lyckats en tredje gång.



– Det hänger ett 3-0-mål i luften, sade Viaplays kommentator Niklas Holmgren.



En minut efter Holmgrens kommentar gjorde hemmalaget sitt tredje – och detta på ett läckert sätt. Lamine Yamal hittade, med en tjusig passning, fram till Fermin Lopez som i sin tur spelade fram Robert Lewandowski till sitt andra mål för matchen.





***



Startelvor:



FC Barcelona: Szczęsny; Balde; Cubarsi, Martínez, Koundé – Pedri, De Jong – Lopez – Yamal, Lewandowski, Raphinha.



Borussia Dortmund: Kobel: Ryerson, Can, Anton, Bensebaini – Chukwuemeka, Nmecha – Brandt – Gittens, Guirassy, Adeyemi.