Kaneryd målskytt när Chelsea körde över Roma
Chelsea körde över Roma i Womens Champions League
Johanna Rytting Kaneryd gjorde både mål och assist.
Matchen slutade 6-0.
Chelsea fick en perfekt start i kvällens Champions League-match på hemmaplan. Redan efter drygt tio minuter hamnade Roma i underläge efter ett självmål, och knappt kvarten senare fyllde Wieke Kaptein på med 2–0.
Strax före paus klev Johanna Rytting Kaneryd fram. Den svenska landslagsyttern, som finns med i startelvan, placerade in 3–0 och gav Chelsea full kontroll inför andra halvlek.
I den andra halvleken fortsatte målen att komma. Chelsea dominerade och och utökade ledningen till både 4-0 och 5–0 genom mål av Sjoeke Nüsken och Maika Hamano.
Senare kom även 6-0 efter att Lucy Bronze hittat målet.
Så skrevs även slutresultatet i matchen.
Startelvor:
Chelsea: Peng – Bronze, Bright, Buurman, Charles – Macario, Walsh, Kaptein – Rytting Kaneryd, Kerr, Baltimore.
Roma: Lukasova – Thögersen, Heatley, Oladipo, Bergamaschi – Babajide, Kühl, Giugliano, Pandini, Pilgrim – Dragoni.
