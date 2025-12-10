Kaneryd målskytt när Chelsea körde över Roma

Chelsea körde över Roma i Womens Champions League

Johanna Rytting Kaneryd gjorde både mål och assist.

Matchen slutade 6-0.

Chelsea fick en perfekt start i kvällens Champions League-match på hemmaplan. Redan efter drygt tio minuter hamnade Roma i underläge efter ett självmål, och knappt kvarten senare fyllde Wieke Kaptein på med 2–0.

Strax före paus klev Johanna Rytting Kaneryd fram. Den svenska landslagsyttern, som finns med i startelvan, placerade in 3–0 och gav Chelsea full kontroll inför andra halvlek.



I den andra halvleken fortsatte målen att komma. Chelsea dominerade och och utökade ledningen till både 4-0 och 5–0 genom mål av Sjoeke Nüsken och Maika Hamano.

Senare kom även 6-0 efter att Lucy Bronze hittat målet.



Så skrevs även slutresultatet i matchen.

Startelvor:

Chelsea: Peng – Bronze, Bright, Buurman, Charles – Macario, Walsh, Kaptein – Rytting Kaneryd, Kerr, Baltimore.



Roma: Lukasova – Thögersen, Heatley, Oladipo, Bergamaschi – Babajide, Kühl, Giugliano, Pandini, Pilgrim – Dragoni.