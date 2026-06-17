Drömlottning för Mjällby i CL-kvalet

Mjällby AIF ska kvala till Champions League.

Då väntar en drömlottning i den andra kvalomgången.

Mjällby ställs mot antingen Red Imps (Gibraltar) eller Club d’Escaldes (Andorra).

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Mjällby chockade Sverige när de slog poängrekord i Allsvenskan 2025. SM-guldet innebär att laget från Listerlandet ska kvala till Champions League i sommar, där man går in turneringens andra kvalomgång.



När kvalomgången lottades under onsdagen stod det klart att Mjällby ställs mot vinnaren av mötet mellan Red Imps från Gibraltar och Club d’Escaldes från Andorra i ett dubbelmöte. Mjällby inleder på hemmaplan.



Hemmamötet spelas den 21 eller 22 juli, och returmötet går av stapeln den 28-29 juli.