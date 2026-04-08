JUST NU: Drömstart för PSG – Doué slår till från distans

I dag ställs Paris Saint-Germain mot Liverpool i kvartsfinalen av Champions League.

Där har PSG tagit ledningen i den elfte minuten, efter ett distansskott av Désiré Doué.

Paris Saint-Germain gjorde slarvsylta med Chelsea, Liverpool vände och vann mot Galatasaray. Det ledde i sin tur fram till att klubbarna har tagit sig till kvartsfinalen av Champions League, som tar sin början i kväll.

På Parc des Princes i Paris gör fjolårets CL-mästare upp mot Premier League-vinnarna i det första av två möten. Detta med Alexander Isak på bänken för engelsmännen.

Där skulle hemmalaget ta ledningen redan i den elfte minuten. Detta efter att Désiré Doué fått bollen i straffområdet, vänt upp och dragit till med ett skott. På väg mot mål styrdes skottet via en fot på en Liverpool-spelare och seglade därefter över Giorgi Mamardasjvili.

Således leder PSG matchen – som pågår.

Paris Saint-Germain: Safonov: Hakimi, Marquinos, Kvaratschelia, Dembélé, Doué, Vitinha, Mendes, Zaire-Emery, Pacho, Neves.

Liverpool: Mamardasjvili, Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenbech, Frimpong, Ekitiké.