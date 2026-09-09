JUST NU: Liverpool har vänt mot Atlético Madrid

Liverpool ställs mot Atlético Madrid i Champions League.

Matchen pågår.

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Liverpool och Atlético Madrid ställs mot varandra i den första omgången av årets Champions League. Alexander Isak finns återigen med från start för den engelska storklubben.

Det skulle dock bli en tung start för Liverpool. Efter 17 minuter tog Atlético Madrid ledningen genom Marcos Llorente. Den spanska högerbacken gjorde därmed sitt tionde mål i Champions League, och hans femte mot Liverpool på Anfield.

– Herregud, han älskar verkligen att göra mål på Liverpool, skriver Sky Sports i sin liverapportering.

Liverpool hittade till slut en kvittering. Ett par minuter innan pausvilan trycker Dominik Dominik Szoboszlai in 1–1. Efter pausvilan fullbordade hemmalaget vädringen när Alexis Mac Allister gjorde 2–1 i den 50:e minuten.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Liverpool

Alisson Becker – Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez – Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai – Rio Ngumoha, Florian Wirtz, Bradley Barcola – Alexander Isak

Atlético Madrid

Jan Oblak – Marcos Llorente, Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko – Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alex Baena – Jullian Alvarez, Lee Kang-in