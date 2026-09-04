Häcken ställs mot giganterna i Champions League
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Damernas Champions League närmar sig.
Nu är ligafasen lottad och för BK Häcken väntar nu två engelska storlag.
Europa Cup-vinnarna, BK Häcken, fick tack vare lite flax en direktplats till Champions Leagues ligafas i år. Där återfinns några av världens bästa lag men också lag som BK Häcken kan slå. Senast BK Häcken spelade CL tog man sig till kvartsfinal.
BK Häcken lottades mot: Chelsea (hemma), Lyon (borta), Juventus (hemma), Paris FC (borta), Manchester City (hemma), Inter (borta)
Detta innebär att man möter Elma Junttila Nelhage, den förra Häcken-backen som nu tillhör Lyon samt landslagsspelaren Nathalie Björn (Chelsea).
Här är alla lag i ligafasen:
Barcelona
Ol Lyonnes
Chelsea
Bayern
Arsenal
PSG
Real Madrid
Juventus
Häcken
Roma
Benfica
Paris FC
Manchester City
OH Leuven
HB Köge
Austria Wien
Inter
Servette
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