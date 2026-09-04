Häcken ställs mot giganterna i Champions League

Damernas Champions League närmar sig.

Nu är ligafasen lottad och för BK Häcken väntar nu två engelska storlag.

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Europa Cup-vinnarna, BK Häcken, fick tack vare lite flax en direktplats till Champions Leagues ligafas i år. Där återfinns några av världens bästa lag men också lag som BK Häcken kan slå. Senast BK Häcken spelade CL tog man sig till kvartsfinal.

BK Häcken lottades mot: Chelsea (hemma), Lyon (borta), Juventus (hemma), Paris FC (borta), Manchester City (hemma), Inter (borta)

Detta innebär att man möter Elma Junttila Nelhage, den förra Häcken-backen som nu tillhör Lyon samt landslagsspelaren Nathalie Björn (Chelsea).



Här är alla lag i ligafasen:

Barcelona

Ol Lyonnes

Chelsea

Bayern

Arsenal

PSG

Real Madrid

Juventus

Häcken

Roma

Benfica

Paris FC

Manchester City

OH Leuven

HB Köge

Austria Wien

Inter

Servette