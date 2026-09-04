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Foto: Bildbyrån

Häcken ställs mot giganterna i Champions League

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Damernas Champions League närmar sig.
Nu är ligafasen lottad och för BK Häcken väntar nu två engelska storlag.

Anna Anvegård från BK Häcken firar med sina lagkamrater och pokalen efter segern i finalen av UEFA Women’s Europa Cup mellan Häcken och Hammarby den 1 maj 2026 i Göteborg.
Foto: Bildbyrån

Europa Cup-vinnarna, BK Häcken, fick tack vare lite flax en direktplats till Champions Leagues ligafas i år. Där återfinns några av världens bästa lag men också lag som BK Häcken kan slå. Senast BK Häcken spelade CL tog man sig till kvartsfinal.

BK Häcken lottades mot: Chelsea (hemma), Lyon (borta), Juventus (hemma), Paris FC (borta), Manchester City (hemma), Inter (borta)

Detta innebär att man möter Elma Junttila Nelhage, den förra Häcken-backen som nu tillhör Lyon samt landslagsspelaren Nathalie Björn (Chelsea).

Här är alla lag i ligafasen:

Barcelona
Ol Lyonnes
Chelsea
Bayern
Arsenal
PSG
Real Madrid
Juventus
Häcken
Roma
Benfica
Paris FC
Manchester City
OH Leuven
HB Köge
Austria Wien
Inter
Servette

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