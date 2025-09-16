TV: Juventus räddade poäng mot Dortmund i galen premiär

Tre mål på fem minuter och totalt åtta mål i matchen.

Det var en händelserik historia som utspelade sig på Juventus Stadium under tisdagskvällen.

Detta i en match som som hemmalaget lyckades kvittera – genom två (!) mål på tilläggstid.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagskvällen gick Juventus och Borussia Dortmund in i Champions League-säsongen 2025/26.

Då skulle det bli en händelse- och målrik historia på Juventus Stadium i Turin.

Den första halvleken var dock den raka motsatsen, då den slutade mållös.

Den andra bjöd dock på hela åtta (!) mål, varav tre av dess på mycket kort tid.

Matchens första mål gjordes av Karim Adeyemi i den 52:a minuten, vilket innebar att Dortmund tog ledningen.

Därefter kvitterade Kenan Yıldız för hemmalaget drygt tio minuter senare – innan Felix Nmecha återtog ledningen två minuter senare.

Juventus ville dock inte vara sämre och skulle, två minuter efter det, kvittera matchen på nytt. Detta efter att Dušan Vlahović gjort mål.

Det längsta strået såg dock tyskarna ut att dra efter ett mål från Yan Couto och ett annat från Ramy Bensebaini. Den här matchen hade dock en till vändning i sig.

I den 94:e matchminuten gjorde Vlahović sitt andra mål för matchen, till 3-4. Två minuter senare kvitterade Lloyd Kelly matchen till 4-4 – vilket blev matchens slutresultat.