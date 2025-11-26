Mardrömsstart för Liverpool mot PSV Eindhoven

Liverpool går riktigt trögt just nu.

Under onsdagen blev det inte bättre.

Redan efter fem minuter tog PSV Eindhoven ledningen på Anfield i Champions League.

Foto: Alamy

Av de fem senaste matcherna har Liverpool förlorat fyra stycken – och befinner sig i någon form av kris.

Under onsdagskvällen ställs man mot nederländska PSV Eindhoven som kommer till Anfield för att spela den femte omgången av Champions Leagues ligafas.

Med en timme kvar till till avspark stod det klart att Alexander Isak får inleda matchen på bänken.

På planen började det inte särskilt bra när domaren hade blåst igång matchen. Redan i den femte minuten fick PSV en straff då Virgil van Dijk fått bollen på handen efter en hörna.

Straffen tog Ivan Perišić, 36, hand om och satte dit 1-0 för bortalaget.

Matchen pågår – Liverpool har kvitterat.

Startelvor:

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez – Jones, Gravenberch, Mac Allister – Salah, Ekitike, Gakpo.

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine – Saibari, Mauro Junior, Veerman – Man, Til, Perisic.