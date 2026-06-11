Det är dags för premiär i VM 2026!

Klockan 21:00 svensk tid drabbar Mexiko samman med Sydafrika i Mexico City.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Alamy

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Den 11 juni 2026 är det dags för en riktigt spännande fotbollskväll när Mexiko ställs mot Sydafrika i premiären av VM 2026 i Nordamerika. Avsparken sker på anrika Mexico City Stadium (Azteca Stadion) där båda länderna slåss om tre helt avgörande poäng för sina chanser att avancera i turneringen.

För dig som vill hålla koll på alla detaljer inför avsparken följer här en snabböversikt med den viktigaste informationen:

Stadion/Venue: Mexico City Stadium, Mexico City

Datum: 11 juni 2026

Tid: 21:00 (svensk tid)

TV-kanal: TV4

Streaming Platform: TV4 Play

På vilken kanal sänds Mexiko mot Sydafrika?

Många supportrar ställer sig frågan vilken kanal visar Mexiko mot Sydafrika under denna spännande VM-kväll. För dig som vill se VM-premiären på linjär TV är det TV4 som gäller.

Var kan jag streama matchen Mexiko mot Sydafrika?

För dig som vill se mötet digitalt finns det mycket goda nyheter. Matchen kommer att sändas i sin helhet på streamingplattformen TV4 Play. Det betyder att du enkelt kan ta del av dramatiken oavsett om du befinner dig hemma i soffan eller är på språng.

För att se matchen Mexiko mot Sydafrika streama live behöver du bara följa dessa enkla steg:

Navigera till webbplatsen för TV4 Play eller öppna appen i din smart-tv eller mobila enhet. Skapa ett gratis konto på plattformen om du inte redan har ett sedan tidigare. Logga in och klicka dig vidare till sportsektionen eller sök direkt efter matchen i sökfältet högst upp på sidan.

Sändningen är tillgänglig på både dator och mobil, och fungerar utmärkt att kasta upp på storbild via enheter som Chromecast och Apple TV.

Mexiko – Sydafrika: Vad man kan förvänta sig

Det är två lag med helt olika formkurvor och förutsättningar som drabbar samman i Mexico City.

Mexiko kliver in till denna match med ett enormt självförtroende efter en rad imponerande prestationer på sistone. Det mexikanska landslaget har visat upp en bländande kreativ offensiv och en stabil defensiv, vilket bland annat underströks av deras kross med hela 5-1 mot Serbien i en tidigare match. Det enda egentliga orosmolnet för hemmanationen är att målvakten Luis Malagon missar matchen på grund av en jobbig häslsena-skada, och han väntas inte vara tillbaka i spel förrän i början av september 2026.

Sydafrika å sin sida reser till matchen med en mer blandad resultatrad i bagaget. De visade dock prov på stor karaktär och styrka i sin senaste match där de lyckades knipa en solid vinst mot Jamaica. Till skillnad från sina motståndare har Sydafrika inga rapporterade skador eller avstängningar i truppen, vilket innebär att de kan ställa upp med sin absolut starkaste elva.

Mexiko – Sydafrika: Truppstatus och förväntade startelvor

Skador och avstängningar Mexiko Spelare Lämna tillbaka Luis Malagon achilles-tendon-injury Early September 2026

Förväntad startelva Mexiko: Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Gutierrez, Lira, Mora – Alvarado, Jimenez, Quinones.

Skador och avstängningar Sydafrika Spelare Lämna tillbaka Inga kända skador eller avstängningar.

Alla spelare är tillgängliga för uttagning.

Förväntad startelva Mexiko: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena – Appollis, Zwane, Moremi – Foster.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.