Lucas Bergvall från start i Spurs CL-premiär

Han gjorde sitt första Premier League-mål för Tottenham Hotspur i helgen.

Nu får Lucas Bergvall förtroendet från start i tisdagens Champions League-möte med Villarreal.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Foto: Alamy

Efter att ha vunnit Europa League i fjol har Tottenham Hotspur kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.

Under tisdagen går man in i turneringen då man välkomnar spanska Villarreal.

Då finns en svensk med från start på planen – i form av Lucas Bergvall. Detta efter att han gjort sitt första mål i Premier League under lördagen när hans Spurs vann mot West Ham.

Matchen blir den svenske supertalangens första från start i Champions League.

Startelvor:

Tottenham: Vicario; Porro, van de Ven, Romero, Spence – Sarr, Bergvall, Bentancur – Kudus, Richarlison, Simons.

Villarreal: Kommer inom kort.