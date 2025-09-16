Lucas Bergvall från start i Spurs CL-premiär
Han gjorde sitt första Premier League-mål för Tottenham Hotspur i helgen.
Nu får Lucas Bergvall förtroendet från start i tisdagens Champions League-möte med Villarreal.
Matchen har avspark klockan 21.00.
Efter att ha vunnit Europa League i fjol har Tottenham Hotspur kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.
Under tisdagen går man in i turneringen då man välkomnar spanska Villarreal.
Då finns en svensk med från start på planen – i form av Lucas Bergvall. Detta efter att han gjort sitt första mål i Premier League under lördagen när hans Spurs vann mot West Ham.
Matchen blir den svenske supertalangens första från start i Champions League.
Startelvor:
Tottenham: Vicario; Porro, van de Ven, Romero, Spence – Sarr, Bergvall, Bentancur – Kudus, Richarlison, Simons.
Villarreal: Kommer inom kort.
