Partey nekades inträde – ministerns kritik: ”Svagt”

Thomas Partey nekades inträde till Kanada inför Ghanas VM-premiär mot Panama.

Nu kritiserar Ghanas idrottsminister Kofi Adams beslutet.

– Jag hoppas och ber att de gör vad de måste göra, säger han enligt Channel One TV.

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Ghana inleder VM mot Panama natten till torsdagen den 18 juni. När det ghananska landslaget landade i Kanada ska Thomas Partey, meddelade Fifa, ha nekats inträde i landet. Han kommer därmed att missa premiärmatchen.

Partey är sedan tidigare åtalad för flera fall av sexualbrott, som han nekar till.

Nu reagerar Ghanas idrottsminister Kofi Adams på Kanadas beslut.

– Igår morse, torsdagen den 12 juni, vår tid, och kvällen kanadensisk tid, fick vi ett beslut om att han hade nekats inresa till Kanada av mycket svaga skäl. Jag säger svaga eftersom personen redan hade åtalats. Han har inte befunnits skyldig, säger Kofi Adams enligt Channel One TV.

Adams är kritisk till beslutet att neka Partey inträde i landet. Han bekräftar även att de har tagit kontakt med olika myndigheter för att granska beslutet.

– Vi har via lämpliga kanaler kommunicerat med de rätta myndigheterna och ber dem att granska beslutet. Jag hoppas och ber att de gör vad de måste göra, och gör det på rätt sätt, säger Adams.

Matchen mellan Ghana och Panama startar 01:00 den 18 juni.



