MFF missar Champions League – föll i kvalet

Malmö FF ställdes mot Eintracht Frankfurt i kvalet till Champions League.

Matchen slutade 2–0 till det tyska laget.

MFF kommer därmed att spela Europa Cup i höst.

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Malmö FF slog norska Vålerenga i kvalet till Champions League. I kvalfinalen stod Eintracht Frankfurt för motståndet.

Då blev det tyska laget ett nummer för stort.

Eintracht Frankfurt tog ledningen i den 39:e minuten genom Laura Freigang. Samma spelare utökade i den 76:e minuten och matchen slutade 2–0.

Förlusten innebär att MFF är utslaget ur Champions League-kvalet – men får spela Europa Cup i höst.