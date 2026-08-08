MFF missar Champions League – föll i kvalet
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Malmö FF ställdes mot Eintracht Frankfurt i kvalet till Champions League.
Matchen slutade 2–0 till det tyska laget.
MFF kommer därmed att spela Europa Cup i höst.
Malmö FF slog norska Vålerenga i kvalet till Champions League. I kvalfinalen stod Eintracht Frankfurt för motståndet.
Då blev det tyska laget ett nummer för stort.
Eintracht Frankfurt tog ledningen i den 39:e minuten genom Laura Freigang. Samma spelare utökade i den 76:e minuten och matchen slutade 2–0.
Förlusten innebär att MFF är utslaget ur Champions League-kvalet – men får spela Europa Cup i höst.
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