Ayari med formbesked – tvåmålsskytt för Brighton

Brighton gör sig redo för Premier League-start.

Då slog Yasin Ayari till med två mål i träningsmatchen mot Roma.

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Brighton och Roma spelade, precis som flera lag runt om i Europa, en träningsmatch inför den stundande ligastarten.

Då stod Yasin Ayari för dubbla fullträffar. Den svenske landslagsspelaren satte 2–0-målet i den 40:e minuten och fyra minuter in i andra halvleken gjorde han 3–0.

Den tidigare AIK-stjärnan Zadok Yohanna fick hoppa in i den 60:e minuten för ”The Seagulls”.

Brighton inleder Premier League-säsongen den 23 augusti hemma mot Aston Villa.