Ayari med formbesked – tvåmålsskytt för Brighton
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Brighton gör sig redo för Premier League-start.
Då slog Yasin Ayari till med två mål i träningsmatchen mot Roma.
Brighton och Roma spelade, precis som flera lag runt om i Europa, en träningsmatch inför den stundande ligastarten.
Då stod Yasin Ayari för dubbla fullträffar. Den svenske landslagsspelaren satte 2–0-målet i den 40:e minuten och fyra minuter in i andra halvleken gjorde han 3–0.
Den tidigare AIK-stjärnan Zadok Yohanna fick hoppa in i den 60:e minuten för ”The Seagulls”.
Brighton inleder Premier League-säsongen den 23 augusti hemma mot Aston Villa.
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