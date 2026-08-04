Uppgifter: Djurgården lånar ut till norsk klubb

Filip Manojlovic har varit petad i Djurgården.

Nu lånas målvakten ut till IK Start, enligt uppgifter.

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Filip Manojlovic, 30, värvades in av Djurgården inför fjolårssäsongen. Konkurrensen på målvaktspositionen har varit tuff och serben har varit en tydlig tvåa bakom Jacob Rinne.

Enligt Expressen kommer Manojlovic att lämna Djurgården. Burväktaren lånas ut till norska IK Start. Tidningen rapporterar att det rör sig om ett lån på sex månader. I avtalet kan Start köpa loss serben, ifall de säkrar uppflyttning till den norska högstaligan.

Manojlovic noterades för 27 matcher i ”Blåränderna”.