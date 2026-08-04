Uppgifter: Svenske keepern gör Premier League-exit

Filip Jörgensen lämnar Chelsea.

Den svensk-danske målvakten ansluter till Strasbourg på lån, enligt uppgifter.

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Målvakten Filip Jörgensen, som är född och uppvuxen i Sverige men representerar Danmark, ser ut att lämna Chelsea.

Den senaste tiden har Jörgensen ryktats bort från Londonklubben och nu uppger BBC att målvakten själv har godkänt en flytt. 24-åringen har tackat ja till att lånas ut till franska Strasbourg, där det finns större chans för speltid.

Jörgensen har noterats för 36 tävlingsframträdanden i Chelsea. Hans kontrakt sträcker sig till sommaren 2031.