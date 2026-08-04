Uppgifter: Djurgården överens med talang – vinner dragkamp

SJK:s Eze Onuoha har varit aktuell för allsvenskan.

Nu är den 17-årige mittfältaren överens med Djurgården, enligt uppgifter.

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Eze Onuoha har kopplats ihop med en flytt till allsvenskan. Både AIK och Djurgården har visat intresse av den 17-årige mittfältaren.

Nu rapporterar Fotbollskanalen att Djurgården vinner dragkampen mot AIK. Sajten uppger att 17-åringen är överens med ”Blåränderna” och att det endast återstår att komma överens med SJK, som Onuoha tillhör.

Mittfältaren har gjort tre mål och en assist på 16 matcher i SJK:s A-lag.