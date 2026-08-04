STOCKHOLM. Bänkad i två raka matcher och nyligen berättade Nahir Besara att han själv inte känner sig i toppform.

Ändå överväger Henrik Rydström att slänga in sin kapten från start borta mot Raków Częstochowa på torsdag.

– Han ger oss något annat, säger Hammarbys tränare till FotbollDirekt.

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”Nahir är en stor spelare och ledare. Han är viktig för oss, ännu viktigare i sådana här matcher. Så länge han är hel och frisk är det stora chanser att han spelar”.

Orden var Henrik Rydströms till FotbollDirekt inför första Europa League-kvalmötet mot Anderlecht.

Mycket riktigt spelade också Nahir Besara från start.

Men därefter har det blivit två raka som inhoppare. Efter senaste allsvenska matchen mot BP berättade Besara att han själv inte kände sig i toppform och när returen mot Anderlecht spelades på belgisk mark förra veckan valde alltså Rydström att på nytt bänka sin kapten.

Det blev uttåg mot Anderlecht efter förlust med 3-1 på bortaplan (1-1 i Stockholm) och Rydström var kritisk till att sitt lag inte var mer cyniska mot den belgiska storklubben.

Nu inför Raków Częstochowa, som blivit Hammarbys livlina i Conference League-kvalet, överväger Rydström att tänka om kring 35-årige Besara trots formsvackan.

– Det enda jag bryr mig om är att han ska komma i form. Han och jag har en jättebra kommunikation, vi pratar varje dag. Han är lite nedtränad, men när han känns lättare i kroppen igen kommer han bli ännu bättre och spela mer, men jag funderar ändå på att spela honom nu. Han ger oss något annat, säger Rydström till FD.

Jämför med Christiansen i MFF

Besara sa inför hemmamötet med Anderlecht att han hela karriären haft tvivlare emot sig som han hela tiden motbevisat, detta när frågan kom på presskonferensen hur han såg på de sex senaste matcherna utan vare sig mål eller assist. Nu är 35-åringen uppe i nio raka matcher utan poäng, men tränaren Henrik Rydström tycker heller inte att folk utifrån ska förvänta sig att Besara sak nå upp i samma höjder som tidigare säsonger i Hammarby poängmässigt.

– Det är sjuka siffror han gjort tidigare liksom, säger Rydström och syftar på bland annat fjolårssäsongen då Besara i sin mittfältsroll gjorde 17 allsvenska mål – ett bakom skytteligasegrarna August Priske och Ibrahim Diabate.

– Han har överbevisat sig år efter år och jag tycker att han förtjänat att få en längre sträcka från en dålig match till att få höra att han är slut. Han har ju heller inga skador, vill hela tiden träna. Jag hade Anders Christiansen i MFF som också har en otrolig nivå i stt spel, men han har haft mycket skador och då är det mycket lurigare i den åldern. Så ja, Nahir förtjänar längre sträckor från en dålig match innan man ifrågasätter honom.