Kalvin Phillips lånas ut till Sheffield United – för andra gången

Kalvin Phillips spendera fjolåret hos Sheffield United på lån.

Det kommer han göra även den kommande säsongen.

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För några år sedan rankades Kalvin Phillips som en av Premier Leagues bästa mittfältare när han representerade Leeds United. Idag är verkligheten något helt annat.

Efter att ha skrivit på för Manchester City 2022 har det endast blivit 16 matcher i Premier League. Sedan 2023 har han varit utlånad till West Ham United, Ipswich Town och senast Sheffield United.

Även nästa säsong kommer 30-åringen vara utlånad. Det blir också en återkomst till Sheffield United. Klubben bekräftar att mittfältaren har skrivit på ett låneavtal på ett år.

Phillips spelade endast fyra matcher för Sheffield United i fjol till följd av en knäskada.

Mittfältaren har representerat England 31 gånger och var en del av truppen till EM 2021 och VM 2022.