Uppgifter: Elfsborg värvar från Premier League-klubb

Elfsborg väntas genomföra lite av en prestigevärvning.

Fulham-backen Jonathan Esenga är nära en övergång, enligt Expressen.

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Elfsborg har haft en svängig säsong under den nya tränaren Björn Hamberg. I dagsläget ligger Borås-laget på en sjundeplats i allsvenskan, fyra poäng från Europaplatserna.

Enligt Expressen har klubben förstärkt de bakre leden inför slutspurten. Det rör sig om vänsterbacken Jonathan Esenga som väntas ansluta från Fulhams undgdomslag inom kort.

I fjol gjorde vänsterbacken 14 starter för Fulham i den engelska U21-serien. 19-åringen bidrog även med ett mål och åtta assist.