PSG räddade fiasko mot Monaco

Paris Saint-Germain låg pyrt till mot Monaco.

Huvudstadsklubben löste en seger till slut efter att ha vänt ett tvåmålsunderläge.

De regerande Champions League-mästarna Paris Saint-Germain gästade Monaco i den första slutspelsrundan.

PSG blev minst sagt chockat när Monaco tog ledningen efter en minut genom Folarin Balogun. Samma spelare skulle sätta 2-0 dryga kvarten senare.

Det hela blev inte bättre för PSG när Vitinha missat en straff i den 22:a minuten.

Efter en halvtimme byttes Desire Doue in och reducerade för bortalaget. Strax innan paus lyckades PSG kvittera genom Achraf Hakimi.

Monaco fick en mardrömsöppning på den andra halvleken när Aleksandr Golvin fick rött kort efter en hård tackling på Vitinha.

Doue stod även för 3-2-målet när PSG fullbordade vändningen och räddade de regerande mästarna från en rejäl missräkning.