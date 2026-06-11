Fifa stoppar Haitis VM-tröja

Haiti tvingas ändra sin VM-tröja bara dagar före premiären.

Fifa har förbjudit den ursprungliga designen eftersom den innehåller en avbildning av en historisk strid.

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Haiti får inte använda den VM-tröja som laget hade planerat att spela i under mästerskapet. Fifa har beslutat att stoppa designen, rapporterar flera medier.

På tröjan finns en illustration från slaget vid Vertières 1803, där Haitis revolutionära styrkor besegrade Napoleons armé i kampen för självständighet från Frankrike.

Enligt tröjtillverkaren Saeta anser Fifa att motivet kan uppfattas som en avbildning av krig, vilket strider mot förbundets regler.

I ett uttalande förklarar Saeta att designen var tänkt som en hyllning till personer som bidrar till Haitis utveckling och inte som ett politiskt ställningstagande. Trots det väljer företaget att följa Fifas beslut.

Haiti har använt tröjan under uppladdningen inför VM, men till premiären mot Skottland på söndag kommer laget att spela i en modifierad version.