Beskedet: RIN står bakom avstängningen av Rönnlöf Castegren

Henrik Rönnlöf Castegren blev avstängd på grund av en obscen gest.

Riksidrottsnämnden avslår Sirius överklagan och går på disciplinnämndens linje.

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IK Sirius-kaptenen Henrik Rönnlöf Castegren stängdes tidigare av i två matcher efter att ha gjort en obscen gest i samband med mötet mot Malmö FF på Eleda Stadion.

Klubben valde att överklaga beslutet till Riksidrottsnämnden (RIN), men får nu avslag. Nämnden gör samma bedömning som Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd och fastställer därmed avstängningen.

– RIN gör varken i fråga om Henrik Castegren har begått en bestraffningsbar förseelse eller vad gäller påföljd några andra bedömningar än de som disciplinnämnden har gjort, skriver nämnden i sitt beslut.

Beslutet kan inte överklagas.

Rönnlöf Castegren har redan avtjänat avstängningen och missade Sirius matcher mot Örgryte IS och Djurgårdens IF.