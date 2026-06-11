Officiellt: Amor Layouni lämnar BK Häcken

Efter tre år i BK Häcken går Amor Layouni vidare i karriären.

Den 33-årige yttern lämnar klubben vid kontraktets slut och väntas fortsätta på Cypern.

– Tiden i klubben har varit fantastisk för både mig och min familj, säger han på klubbens hemsida.

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Under torsdagsmorgonen kom det uppgifter om att Amor Layouni var på väg bort från BK Häcken.



Nu meddelar klubben att så är fallet, han lämnar efter att hans kontrakt löpt ut. Därmed sätter den offensive profilen punkt för en framgångsrik period på Hisingen.

– Det är med blandade känslor som jag lämnar BK Häcken. Jag hade gärna stannat kvar och kämpat för ett guld, eftersom jag verkligen tror att den här gruppen spelare och ledare har mycket goda möjligheter att lyckas. Samtidigt lockar ett nytt äventyr utomlands i en väldigt bra klubb, säger Layouni till klubbens hemsida och fortsätter:

–Tiden i BK Häcken har varit fantastisk för både mig och min familj, både på och utanför planen. Stort tack för allt, Hisingen. Jag önskar er all lycka framöver och hoppas att det blir guld i år.

Under sin tid i Häcken var han med och spelade klubben till dubbla gruppspel i Europa och ett cupguld. Totalt blev det 25 mål och 23 assist på 100 matcher efter ankomsten från norska Vålerenga sommaren 2023.

Nästa destination ser ut att bli cypriotiska AEK Larnaca. Klubben har meddelat att en principiell överenskommelse om ett tvåårskontrakt är på plats och att Layouni väntas resa till Cypern för att slutföra övergången.

– Det har varit tre fina år tillsammans med många minnesvärda ögonblick, säger Häckens fotbollschef Martin Ericsson i ett avskedsuttalande.