Rytting Kaneryd målskytt i CL när Chelsea krossade Paris FC
Chelsea körde över Paris FC i Champions Leagues ligaspel.
Johanna Rytting Kaneryd blev målskytt.
Matchen slutade 4-0.
Chelsea tog emot Paris FC i Women’s Champions League under onsdagskvällen.
Två svenskor fanns med i Chelseas startelva – Nathalie Björn och Johanna Rytting Kaneryd. Båda hade tidigare under dagen blivit uttagna i Tony Gustavssons första landslagstrupp.
Efter en halvtimmes spel fick Chelsea straff, men beslutet dröjde efter en lång VAR-granskning.
När domaren till slut pekade på straffpunkten klev Sandy Baltimore fram och satte säkert 1–0 från elva meter.
Kort därefter kom även 2–0. Johanna Rytting Kaneryd höll sig framme i straffområdet och nickade in ett precist inlägg från vänsterkanten.
Hon såg märkbart chockad ut efter nickmålet.
Resultatet var 2-0 i halvtid.
Det dröjde inte lång tid i den andra halvleken innan ledningen utökades ytterligare. I den 47:e minuten gjorde Alyssa Thompson 3-0.
Chelsea gjorde även 4-0. Efter en rörig situation framför målet var det Erin Cuthbert som blev sist på bollen och satte slutresultatet.
Startelvor:
Chelsea: Hampton – Nüsken, Björn, Bright, Baltimore – Kaptein, Walsh, Cuthbert – Rytting Kaneryd, Beever-Jones – Thompson.
Paris FC: Chavas – Ouid Hocine, Davis, Greboval, Bogaert – Picard, Korosec, Corboz – Garbino, Mateo, Le Moguedec.
