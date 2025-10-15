Rytting Kaneryd målskytt i CL när Chelsea krossade Paris FC

Chelsea körde över Paris FC i Champions Leagues ligaspel.

Johanna Rytting Kaneryd blev målskytt.

Matchen slutade 4-0.

Chelsea tog emot Paris FC i Women’s Champions League under onsdagskvällen.

Två svenskor fanns med i Chelseas startelva – Nathalie Björn och Johanna Rytting Kaneryd. Båda hade tidigare under dagen blivit uttagna i Tony Gustavssons första landslagstrupp.

Efter en halvtimmes spel fick Chelsea straff, men beslutet dröjde efter en lång VAR-granskning.



När domaren till slut pekade på straffpunkten klev Sandy Baltimore fram och satte säkert 1–0 från elva meter.

Kort därefter kom även 2–0. Johanna Rytting Kaneryd höll sig framme i straffområdet och nickade in ett precist inlägg från vänsterkanten.



Hon såg märkbart chockad ut efter nickmålet.



Resultatet var 2-0 i halvtid.



Det dröjde inte lång tid i den andra halvleken innan ledningen utökades ytterligare. I den 47:e minuten gjorde Alyssa Thompson 3-0.



Chelsea gjorde även 4-0. Efter en rörig situation framför målet var det Erin Cuthbert som blev sist på bollen och satte slutresultatet.



Startelvor:



Chelsea: Hampton – Nüsken, Björn, Bright, Baltimore – Kaptein, Walsh, Cuthbert – Rytting Kaneryd, Beever-Jones – Thompson.



Paris FC: Chavas – Ouid Hocine, Davis, Greboval, Bogaert – Picard, Korosec, Corboz – Garbino, Mateo, Le Moguedec.