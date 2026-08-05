Här landar Salah i Turkiet – iförd klubbens färger

Mohamed Salah har landat på turkisk mark.

Egyptiern är klar för Trabzonspor.

Foto: X

Mohamed Salah ryktades tidigare till Besiktas. Nu står det dock klart att det blir ligarivalen Trabzonspor som värvar yttern.

Redan under gårdagen bekräftade klubben att Salah skulle flygas till Istanbul och därefter vidare till Trabzon i de östra delarna av landet.

Trabzonspor har redan lagt upp flera inlägg på X där Salah poserar i klubbens röd-blåa tröja. I ett senare inlägg syns yttern, iförd Trabzonspors tröja, landa på flygplatsen i Istanbul inför en stor folkmassa.

Trabzonspor har än så länge inte kommunicerat huruvida Salah skrivit på ett kontrakt eller inte.

Yttern gjorde 257 mål och 123 assist på 442 matcher i Liverpool. 34-åringen har dessutom svarat för 66 fullträffar på 119 landskamper för Egypten.

