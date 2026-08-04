Så startar Mjällby i Champions League-kvalet

Mjällby AIF ställs mot Slovan Bratislava i kvalet till Champions League.

Nu har startelvorna presenterats.

Matchen startar klockan 18.00.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Under tisdagen möter Mjällby AIF slovakiska Slovan Bratislava i den tredje kvalrundan till Champions League. Det första mötet spelas hemma på Strandvallen i Hällevik och nu har tränaren Karl Marius Aksum presenterat sin startelva.

Norrmannen gör tre förändringar jämfört med den senaste Europa-matchen. Jeppe Kjær, Viktor Gustafson och Villiam Granath ersätter Romeo Leandersson, Ali Youssef och Max Nielsen.

I Slovan Bratislava är den tidigare mittfältsstjärnan Yaya Touré huvudtränaren. Här är ivorianens startelva.

Startelvor:

Mjällby: Wallinder – Iqbal, Svanberg, Pettersson – Granath, Gustafson, Gustavsson, Samuelsen – Kjaer Jensen, Bergström, Stroud

Slovan Bratislava: Takac – Blackman, Bajric, Markovic, Cruz – Martinez, Pokorny, Gajdos – Maros, Kuharevich, Yirajang